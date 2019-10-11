Касаткина: в женском теннисе кто угодно может выиграть турнир «Большого шлема»

Россиянка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от приезда на «ВТБ Кубок Кремля» в качестве действующей чемпионки, а также высказалась об отсутствии явных лидеров в женском теннисе.



«Защита титула? Если честно, я думала, что буду больше волноваться, но видимо смена места, в котором мы играем как-то влияет, потому что есть ощущение, что это как будто другой турнир, поэтому довольно спокойно отношусь. Очень рада, что который раз выступаю на этом турнире.



Как прошла первая тренировка на корте? Отлично! Но сильно отличается, конечно, от того, что было в «Олимпийском», потому что свет даже другой, намного ярче. В целом мне понравилось. Цвет корта очень красивый. Всё очень хорошо сделано.



Отсутствие лидеров? Я считаю, что это хорошо для женского тенниса и тенниса в целом. Потому что видно: даже на высоком уровне кто угодно может выйти и выиграть турнир «Большого шлема». Ну, конечно, не кто угодно… (смеётся). И в этом интерес. Например, у мужчин до сих пор доминирует «Большая тройка». А у девушек сейчас больше интриги», — приводит слова Касаткиной пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».

