Медведев: соперники стали по-другому со мной разговаривать

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как изменилось отношение соперников к нему после его успехов в нынешнем сезоне. Уроженец Москвы в 2019 году выиграл турниры в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге, а также дошёл до финала Открытого чемпионата США.

«Я действительно думаю, что соперники стали относиться ко мне по-другому. Я чувствую это, хотя стараюсь оставаться самим собой. Другие игроки даже стали по-другому со мной разговаривать. Это происходит неосознанно. Так бывает. Думаю, так происходит со всеми, кто добивается подобных результатов. Чем лучше у тебя результаты, тем больше всё меняется», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

В рейтинге ATP Медведев занимает четвёртую строчку.

Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае и сыграет с обидчиком Хачанова