Медведев: соперники стали по-другому со мной разговаривать
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как изменилось отношение соперников к нему после его успехов в нынешнем сезоне. Уроженец Москвы в 2019 году выиграл турниры в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге, а также дошёл до финала Открытого чемпионата США.
«Я действительно думаю, что соперники стали относиться ко мне по-другому. Я чувствую это, хотя стараюсь оставаться самим собой. Другие игроки даже стали по-другому со мной разговаривать. Это происходит неосознанно. Так бывает. Думаю, так происходит со всеми, кто добивается подобных результатов. Чем лучше у тебя результаты, тем больше всё меняется», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
В рейтинге ATP Медведев занимает четвёртую строчку.
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