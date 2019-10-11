Кудерметова победила Ястремскую в 1/4 финала Тяньцзиня, выиграв второй сет 6:0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине (Китай), обыграв представительницу Украины Даяну Ястремскую, посеянную под третьим номером, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Вероника 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. 22-летняя Кудерметова поспорит с британкой Хитер Уотсон. Турнир завершится 13 октября.



В 2018 году чемпионкой турнира в Тяньцзине стала француженка Каролин Гарсия. В финале она оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой со счётом 7:6 (9:7), 6:3.