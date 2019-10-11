Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кудерметова победила Ястремскую в 1/4 финала Тяньцзиня, выиграв второй сет 6:0

Кудерметова победила Ястремскую в 1/4 финала Тяньцзиня, выиграв второй сет 6:0
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине (Китай), обыграв представительницу Украины Даяну Ястремскую, посеянную под третьим номером, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Вероника 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. 22-летняя Кудерметова поспорит с британкой Хитер Уотсон. Турнир завершится 13 октября.

В 2018 году чемпионкой турнира в Тяньцзине стала француженка Каролин Гарсия. В финале она оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Тяньцзинь. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 14:00 МСК
Вероника Кудерметова
45
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Даяна Ястремская
23
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Кудерметова вышла в четвертьфинал в Тяньцзине и сыграет с украинкой Ястремской
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019