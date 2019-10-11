Донской получил уайлд-кард в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля»
Стали известны обладатели уайлд-кард на «ВТБ Кубок Кремля». Соревнования пройдут с 14 по 20 октября.
Как сообщает пресс-служба турнира, в основную сетку организаторы предоставили уайлд-кард трём россиянам – Евгению Донскому, Алибеку Качмазову и Алену Авидзбе. Евгений Карловский и Артём Дубривный получили специальное приглашение в квалификацию.
В 2018 году победителем Кубка Кремля стал россиянин Карен Хачанов. В финале он за 55 минут обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:2. Для Карена этот титул стал третьим в карьере.
Бенчич получила уайлд-кард в квалификацию «ВТБ Кубка Кремля»
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