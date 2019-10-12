Медведев: даже не мечтал, что выйду в финал на шести турнирах подряд

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, одержавший победу над греком Стефаносом Циципасом (6) со 7:6 (7:5), 7:5 в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай), поделился впечатлениями от своего успеха.



«Если честно, о выходе в финал на шести соревнованиях подряд, включая три «Мастерса» и один турнир «Большого шлема», я даже не мечтал. Но хочу сохранить этот импульс и надеюсь, что смогу сыграть и в седьмом или восьмом финале», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP Tour…



В матче за титул «Мастерса» в Шанхае россиянин встретится с немцем Александром Зверевым, который переиграл итальянца Маттео Берреттини со счётом со счётом 6:3, 6:4.



Напомним, Медведев выходит в решающий поединок на шестом турнире подряд. Ранее Даниил сражался за титулы в финалах Вашингтона (поражение от Кирьоса), Монреале (поражение от Надаля), Цинциннати (победа над Гоффеном), US Open (поражение от Надаля) и Санкт-Петербурге (победа над Чоричем).

