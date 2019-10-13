Блинкова в Люксембурге сыграет с самой молодой участницей Уимблдона-2019

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира в Люксембурге, в котором выступят две россиянки — Анна Блинкова и Маргарита Гаспарян.
Блинкова, посеянная под восьмым номером, на старте соревнований встретится с 15-летней американкой Кори Гауфф. Соперницей Гаспарян в первом круге станет швейцарка Хиль Белен Тайхман.
Лидером посева стала бельгийка Элисе Мертенс. Она начнёт турнир матчем с украинкой Катериной Козловой.
Ранее стало известно, что в Люксембурге не выступит француженка Ализе Корне. От участия в соревнованиях отказались также две бывшие первые ракетки мира — россиянка Мария Шарапова и немка Анжелика Кербер. Несмотря на травму плеча, теннисистка из России прилетит в Люксембург, чтобы пообщаться с журналистами и встретиться с болельщиками.
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