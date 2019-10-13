Медведев: турнир в Шанхае — один из моих любимых

Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:1 в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Это невероятный успех. Турнир в Шанхае — один из моих любимых. Тут очень непросто, надо уметь управлять силами и нервами. Мечтал одержать здесь победу», — заявил Медведев после матча.

Напомним, Медведев впервые обыграл Зверева. Ранее теннисисты встречались четыре раза и россиянин всё время проигрывал.



Даниил выиграл второй «Мастерс» в карьере и подряд (первая победа была в Цинциннати). До Медведева лишь испанцу Рафаэлю Надалю удалось победить в двух «Мастерсах» в 2019 году.



В нынешнем сезоне Медведев завоевал четвёртый титул и сравнялся по этому показателю с Надалем, сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом. В активе Даниила стало семь выигранных турниров.