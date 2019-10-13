Видео: сдержанная реакция Медведева после победы на «Мастерсе» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев объяснил, почему сдержанно отпраздновал свою победу над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:1 в финале «Мастерса» в Шанхае. По словам уроженца Москвы, это стало его фишкой.
«Во время US Open или после Цинциннати я подумал, что это станет моей фишкой. Все хотят видеть новые лица, что-то новое, вот я и придумал это. Я не праздную победу, остаюсь спокойным и просто делаю свою работу», — отметил Медведев после матча.
Напомним, Медведев впервые обыграл Зверева. Ранее теннисисты встречались четыре раза и россиянин всё время проигрывал.
Даниил выиграл второй «Мастерс» в карьере и подряд (первая победа была в Цинциннати). До Медведева лишь испанцу Рафаэлю Надалю удалось победить в двух «Мастерсах» в 2019 году.
В нынешнем сезоне россиянин завоевал четвёртый титул.
Видео доступно на странице Tennis TV в YouTube.
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