Хачанов рассказал, как познакомился со своей будущей женой

Вторая ракетка России и восьмой номер рейтинга АТР Карен Хачанов рассказал, как начались его отношения с будущей супругой Вероникой.



«Мы с Вероникой, моей женой, знакомы с восьми лет. Она тоже занималась теннисом, только для себя. Так мы и познакомились.



Я с 14 лет понимал, что хочу видеть её своей спутницей жизни. Наши отношения всегда вдохновляли меня и помогали мне идти вперёд. Она меня поддерживала, придавала мне уверенности, где-то даже успокаивала. Благодаря ей наш дом – это то место, где я могу отдохнуть от всего и восстановить свои силы перед следующими соревнованиями», — цитирует Хачанова «Живу спортом».

Ранее стал известны потенциальные соперники Карена на стартовавшем турнире «ВТБ Кубок Кремля».