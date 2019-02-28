Федерер «испортил» совместное видео Монфиса и Свитолиной в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер случайно попал в совместное видео украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса.
Монфис и Свитолина, которые находятся в Дубае (ОАЭ), общались в прямом эфире с подписчиками в «Инстаграме». Однако видео «испортил» Федерер, поинтересовавшись, как у пары дела в соцсети.
Видео доступно в аккаунте Tumaini Carayol в «Твиттере».
Напомним, Монфис и Федерер пробились в полуфинал турнира категории ATP 500 в Дубае. За выход в финальный матч француз сыграет с пятым сеяным соревнований греком Стефаносом Циципасом, а Федерер сразится либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с хорватом Борной Чоричем (6).
Добавим, в январе Свитолина призналась, что встречается с Монфисом.
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