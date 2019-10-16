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Теннисисты Бурмакин и Купцов стали бронзовыми призёрами Всемирных пляжных игр

Теннисисты Бурмакин и Купцов стали бронзовыми призёрами Всемирных пляжных игр
Теннис 0

Российские спортсмены Никита Бурмакин и Сергей Купцов завоевали бронзу в парных соревнованиях по пляжному теннису на Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар).

В матче за третье место россияне обыграли итальянский дуэт Алессандро Кальбуччи/Микеле Каппеллетти со счётом 6:1, 6:4.

Ранее россиянки Дарья Чуракова и Ирина Глимакова также завоевали бронзовые награды в пляжном теннисе в паре, победив итальянок Джулию Гаспарри и Софью Чиматти.

В медальном зачёте зачёте сборная России занимает пятое место, завоевав одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды. Лидирует сборная Испании (5-0-2), второе место занимает команда Японии (3-2-0), третье — сборная Италии (3-1-0).

Первые Всемирные пляжные игры в Дохе завершатся завтра, 16 октября.

Теннисистки Чуракова и Глимакова завоевали бронзу на Всемирных пляжных играх
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