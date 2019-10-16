Веснина: не могу сказать, что планирую возвращение в теннис

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина поделилась мыслями о возможном возвращении в теннис после рождения ребёнка, по примеру бельгийки Ким Клейстерс.
«У Ким трое детей, но она всегда находится в потрясающей форме. Просто как найти время на теннис? Это очень тяжело. С одним ребёнком можно вернуться. Я немножко занимаюсь, тренируюсь для себя, чтобы быть в тонусе.
Немножко поиграла в теннис, натёрла мозоль. Приглашают на благотворительные турниры. Сыграв этим летом на таком турнире, очень тяжело отходила после него. Болело всё. В итоге в теннис я два раза поиграла за всё время после рождения ребенка.
Никогда не говори «никогда». Не могу сейчас сказать, что планирую возвращение. Мысли есть в том плане, что, может быть, и попробовать. Но надо взвесить все «за» и «против». Не могу сказать, готова ли психологически и физически. Какие-то хронические травмы у меня всё равно остались.
Если буду давать нагрузки, надо посмотреть, как буду реагировать на это. Если организм будет готов, то почему бы и нет? Но пока ничего и близко не могу сказать о возвращении», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 16 октября 2019
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