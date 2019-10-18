Кудерметова: раньше думала, что на Украине нормальные люди

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, обыгравшая во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 1:6, 7:5, призналась, что во время матча не думала об отношениях России и Украины.
«Я не думала об этом, это для меня не имело никакого значения, с Украины моя соперница или из другой страны. На самом деле, если быть откровенным, до всех этих событий у меня было хорошее и нормальное мнение про Украину, что там нормальные люди, всё хорошо. Но когда всё это началось, когда появлялись плохие новости и был негатив, то действительно внутри что-то меняется, и начинаешь на всё это смотреть с опаской. На подсознательном уровне уже всё по-другому.
Я была очень удивлена, как болельщики болели за меня. На самом деле, ещё никогда за меня так не болели, трибуны были почти заполнены. Я иногда думала, что они так «Вероника» кричат, а не «Элина». Нет, но за меня больше болели, я была спокойна", — цитирует Кудерметову Sport24.
За выход в полуфинал соревнований Вероника поспорит с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
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