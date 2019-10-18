Бертенс не смогла напрямую квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под вторым номером, не смогла выйти в полуфинал, проиграв представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 4:6, 6:2, 1:6. Этот результат означает, что Кики не смогла обойти американку Серену Уильямс, занимающую восьмую строчку в чемпионской гонке WTA.

Бертенс не попадает в число участниц Итогового чемпионата WTA и сможет сыграть в Шэньчжэне только в случае снятия одной из теннисисток, которые попали на WTA Finals. Если же её и Серену в чемпионской гонке обойдёт швейцарка Белинда Бенчич, то Кики останется рассчитывать на отказ от участия сразу двух игроков.

В 2018 году Итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.