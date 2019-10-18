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Александрова остановилась в шаге от полуфинала Кубка Кремля

Александрова остановилась в шаге от полуфинала Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в полуфинальный матч соревнований «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В двух партиях она уступила Каролине Муховой из Чехии со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Александровой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка. Мухова отметилась 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 6.

За выход в главный матч соревнований Мухова поборется с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 16:30 МСК
Каролина Мухова
35
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Екатерина Александрова
38
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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