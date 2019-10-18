Александрова остановилась в шаге от полуфинала Кубка Кремля
Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в полуфинальный матч соревнований «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В двух партиях она уступила Каролине Муховой из Чехии со счётом 3:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Александровой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка. Мухова отметилась 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 6.
За выход в главный матч соревнований Мухова поборется с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
- 18 октября 2019
-
18:54
-
18:48
-
18:12
-
17:51
-
17:33
-
16:29
-
16:08
-
15:49
-
15:33
-
15:28
-
15:21
-
14:52
-
14:37
-
14:17
-
13:59
-
13:55
-
13:35
-
13:01
-
12:26
-
12:13Веснина: тяжело быть такой, как Серена Эксклюзив
-
11:39
-
11:12
-
10:48
-
10:44
-
10:25
-
10:06
-
09:24
-
08:35
-
08:25
-
00:58
-
00:50
- 17 октября 2019
-
23:38
-
22:59
-
22:40
-
21:59
Партнерский контент