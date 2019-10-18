Александрова остановилась в шаге от полуфинала Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в полуфинальный матч соревнований «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В двух партиях она уступила Каролине Муховой из Чехии со счётом 3:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Александровой 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка. Мухова отметилась 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 6.



За выход в главный матч соревнований Мухова поборется с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).



В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.