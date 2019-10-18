Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв: мне жаль детей, родители которых ждут финансовой отдачи от их карьеры

Рублёв: мне жаль детей, родители которых ждут финансовой отдачи от их карьеры
Теннис / ATP 0

Третья ракетка России Андрей Рублёв высказал своё мнение по поводу родителей, которые отдают своих детей в теннисные секции, рассчитывая на получение финансовых дивидендов.

«Во-первых, спорт — любой, не только теннис — нельзя рассматривать в качестве инвестиций или бизнес-проекта. В ином случае мне жалко ребёнка, родители которого ждут от него в будущем дивидендов. Потому что такая ситуация ничем хорошим закончиться не может.

На мой взгляд, самое правильное решение — спокойное отношение к финансовому вопросу, когда родители не ждут обязательной денежной отдачи, а воспринимают потраченные средства как шанс для их ребёнка попробовать свои силы в спорте», — заявил 21-летний теннисист в интервью GoTennis.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019