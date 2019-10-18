Рублёв: мне жаль детей, родители которых ждут финансовой отдачи от их карьеры
Третья ракетка России Андрей Рублёв высказал своё мнение по поводу родителей, которые отдают своих детей в теннисные секции, рассчитывая на получение финансовых дивидендов.
«Во-первых, спорт — любой, не только теннис — нельзя рассматривать в качестве инвестиций или бизнес-проекта. В ином случае мне жалко ребёнка, родители которого ждут от него в будущем дивидендов. Потому что такая ситуация ничем хорошим закончиться не может.
На мой взгляд, самое правильное решение — спокойное отношение к финансовому вопросу, когда родители не ждут обязательной денежной отдачи, а воспринимают потраченные средства как шанс для их ребёнка попробовать свои силы в спорте», — заявил 21-летний теннисист в интервью GoTennis.
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