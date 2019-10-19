Хачанов сыграет с Хуркачем, Рублёв с Оже-Альяссимом — на старте турнира в Вене

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 500 который пройдёт в Вене (Австрия) с 19 по 27 октября. В соревнованиях примут участие два представителя России.



Первым соперником Карена Хачанова станет польский теннисист Хуберт Хуркач. Ранее друг с другом они не играли.



Соперником третьей ракетки России Андрея Рублёва станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Единственный очный матч между теннисистами прошёл на турнире в Умаге в 2018 году и закончился победой россиянина — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.



Первой ракеткой соревнования стал австриец Доминик Тим. Свой путь на турнире он начнёт матчем с представителем Франции Жо-Вильфредом Цонгой.



Действующий чемпион турнира является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кей Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).