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Хачанов сыграет с Хуркачем, Рублёв с Оже-Альяссимом — на старте турнира в Вене

Хачанов сыграет с Хуркачем, Рублёв с Оже-Альяссимом — на старте турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 500 который пройдёт в Вене (Австрия) с 19 по 27 октября. В соревнованиях примут участие два представителя России.

Первым соперником Карена Хачанова станет польский теннисист Хуберт Хуркач. Ранее друг с другом они не играли.

Соперником третьей ракетки России Андрея Рублёва станет канадец Феликс Оже-Альяссим. Единственный очный матч между теннисистами прошёл на турнире в Умаге в 2018 году и закончился победой россиянина — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Первой ракеткой соревнования стал австриец Доминик Тим. Свой путь на турнире он начнёт матчем с представителем Франции Жо-Вильфредом Цонгой.

Действующий чемпион турнира является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кей Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).

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