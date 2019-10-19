Бенчич — о выходе на Итоговый турнир WTA: я на седьмом небо от счастья

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала выход в финал турнира ВТБ Кубок Кремля, благодаря чему она обеспечила себе путёвку на Итоговый турнир WTA в Шэньжэне.

«Это мечта — участвовать в финале WTA и быть одной из восьми лучших. Это стало ещё более особенно от того, что я забронировала билет в последнюю минуту. В этом матче было так много давления, и я так нервничала. Теперь я на седьмом небе от счастья, что выиграла и осуществила эту мечту.

Все восемь игроков, которые там сыграют, заслуживают этого, так как доказали, что стабильно провели весь сезон. После всех моих травм это также было важной целью: стабильно провести сезон и попасть в Шэньжэнь. Это огромный бонус и награда за удивительный сезон», — приводит слова Бенчич пресс-служба Кубка Кремля.