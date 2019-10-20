Тарпищев — об Александре Волкове: я видел в нём преемника
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в ушедшем из жизни бывшем советском и российском теннисисте Александре Волкове видел преемника.
Заслуженный мастер спорта Волков умер в возрасте 52 лет.
«Волков был тренером Марата Сафина. Одно время он был директором Кубка Кремля. Вообще, я видел в нём преемника в организации проведения соревнований. Очень хороший, порядочный и добрый парень, профессионал. Конечно, это утрата большая, в таком молодом возрасте ушёл от нас. То, что произошло, это неправильно», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».
На протяжении карьеры Волков выиграл три турнира категории ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом в мировом рейтинге является 14-я строчка, которую он занимал в августе 1993 года.
Прославленный российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет
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