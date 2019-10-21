Рублёв поднялся на 22-ю строчку в рейтинге ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 21 октября россиянин Карен Хачанов опустился на девятую строчку. Его соотечественник Андрей Рублёв, ставший победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», поднялся на 22-ю позицию.
Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 21 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3740.
8 (9). Кей Нисикори (Япония) — 2860.
9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2785.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
…
22 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1571.
Лучший день рождения Андрея Рублёва. Кубок Кремля опять останется в России
В свой 22-й день рождения Андрей Рублёв выиграл московский турнир, на котором он вырос. И стал 9-м россиянином, завоевавшим этот трофей.
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