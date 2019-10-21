Нисикори не сыграет на Кубке Дэвиса и рискует пропустить домашнюю Олимпиаду

Японский теннисист Кей Нисикори рискует пропустить домашние Олимпийские игры в Токио-2020. Бронзовый призёр Олимпиады в Рио не выполнил норматив для участия в международных стартах, сообщает Nikkan Sports.



Для выполнения олимпийского норматива теннисисту необходимо в течение олимпийского цикла трижды сыграть на свою сборную. У Кея такой матч пока лишь один. Учитывая то, что он не попал в заявку национальной команды на грядущий Кубок Дэвиса, у него более не будет возможности получить два вызова в сборную.



Сообщается, что Федерация тенниса Японии попросила от ITF предоставить Нисикори допуск на Олимпиаду в качестве исключения.

В отсутствие Нисикори сборную Японии на Кубке Дэвиса представят Йосихито Нисиока, Юиги Сугита, Таро Дэниэль, Ясутака Утияма и Бен Маклаклан.

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