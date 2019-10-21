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Надаль вошёл в итоговый состав сборной Испании на Кубок Дэвиса

Надаль вошёл в итоговый состав сборной Испании на Кубок Дэвиса
Теннис / ATP 0

Стал известен состав сборной Испании на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса. На домашних кортах Мадрида команду представят: Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисьяно Лопес, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.

Напомним, сборная Испании при жеребьёвке командных соревнований попала в одну группу с Россией и Хорватией (действующие чемпионы турнира).

Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в столице Испании — Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала.

С полными результатами жеребьёвки групповой стадии Кубка Дэвиса можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия начнёт финальный этап Кубка Дэвиса матчем против действующих чемпионов
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