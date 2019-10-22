Соболенко объяснила, почему расплакалась после поражения от россиянки Касаткиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции в Чжухае ответила на вопрос о том, почему она не сдержала слёз после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной на турнире в Пекине со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

«О, перед этим я как раз выиграла титул в Ухане и прибыла в Пекин, ожидая показать отличный уровень. Я ощущала усталость, но всё равно хотела добиться чего-то хорошего. Думаю, мне просто нравится играть в Китае. Мне не понравилось поражение. Это был трудный матч, я ничего не могла сделать. Я старалась изо всех сил, но уровень не был высоким. Я была очень уставшей и после игры расплакалась, потому что ничего не смогла сделать. Я не смогла победить.

Проигрывать всегда тяжело, поэтому иногда мы плачем. Иногда это происходит в раздевалке, а бывает, что плачешь сразу после окончания матча", — цитирует Соболенко ASAP Sports.

На старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае Арина сыграет с Марией Саккари из Греции.