Соболенко и Ястремская узнали соперниц на турнире «Элит Трофи»
В Чжухае (Китай) состоялась жеребьёвка турнира «Элит Трофи», в котором примут участие 12 теннисисток.
Группа «Азалия»: Кики Бертенс (Нидерланды), Донна Векич (Хорватия), Даяна Ястремская (Украина).
Группа «Камелия»: Софья Кенин (США), Элисон Риске (США), Каролина Мухова (Чехия).
Группа «Орхидея»: Мэдисон Кис (США), Петра Мартич (Хорватия), Чжэн Сайсай (Китай).
Группа «Роза»: Арина Соболенко (Беларусь), Элисе Мертенс (Бельгия), Мария Саккари (Греция).
Матчи пройдут с 22 по 26 октября. Победительницы групп выйдут в полуфинал.
В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
Соболенко и ещё 4 теннисистки квалифицировались на турнир «Элит Трофи»
Стали известны ещё 3 участницы турнира «Элит Трофи»
- 21 октября 2019
-
09:49
-
09:28
-
08:44
-
08:37
-
08:23
-
08:14
-
08:06
-
00:10
- 20 октября 2019
-
23:21
-
22:30
-
22:13
-
21:29
-
20:36
-
20:07
-
19:47
-
18:53
-
18:41
-
18:34
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
15:21
-
14:34
-
12:15
-
11:36
-
09:44
-
09:00
-
00:32
- 19 октября 2019
-
23:40
-
23:06
-
22:29
-
22:17
-
22:06
-
21:14
-
20:54
Партнерский контент