Соболенко и Ястремская узнали соперниц на турнире «Элит Трофи»

В Чжухае (Китай) состоялась жеребьёвка турнира «Элит Трофи», в котором примут участие 12 теннисисток.

Группа «Азалия»: Кики Бертенс (Нидерланды), Донна Векич (Хорватия), Даяна Ястремская (Украина).

Группа «Камелия»: Софья Кенин (США), Элисон Риске (США), Каролина Мухова (Чехия).

Группа «Орхидея»: Мэдисон Кис (США), Петра Мартич (Хорватия), Чжэн Сайсай (Китай).

Группа «Роза»: Арина Соболенко (Беларусь), Элисе Мертенс (Бельгия), Мария Саккари (Греция).

Матчи пройдут с 22 по 26 октября. Победительницы групп выйдут в полуфинал.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Соболенко и ещё 4 теннисистки квалифицировались на турнир «Элит Трофи»