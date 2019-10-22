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Спонсор Свитолиной рассказал, сколько денег в неё вложил на старте карьеры

Спонсор Свитолиной рассказал, сколько денег в неё вложил на старте карьеры
Теннис / WTA 0

Украинский меценат, спонсор теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал о начале карьеры восьмой ракетки мира.

«Наверное, основные деньги были вложены с 13 до 17 лет. Точно не помню, но где-то $ 400-500 тысяч за четыре года. Это немного. У Элины очень умные и рачительные родители, которые экономили мои деньги.

С родителями тоже должно повезти. Чаще всего они очень мешают. Каждый родитель считает, что если что-то не получается, то виноваты не они, их воспитание или вмешательство в тренировочный процесс, а тренер. Примеров масса, когда семья делает что-то не так, хотя точно хочет лучшего для своего ребёнка.

Люблю пример «слушать и слышать». Поменялась всего одна буква, а в смысловом плане ― целая пропасть. Чаще всего слушают всегда, а вот услышать то, что надо, бывает очень сложно. Не претендую на истину, но у меня голова седая, и я могу рассказать о своём опыте и ошибках, а вы можете провести параллели со своей жизнью», — цитирует Сапронова Теннисный портал Украины.

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