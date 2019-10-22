Хьюитт: Кирьос написал мне, что хочет вернуться в команду
Капитан мужской команды Австралии по теннису Лейтон Хьюитт рассказал о возвращении Ника Кирьоса в национальную сборную перед финалом Кубка Дэвиса.
«Мы с Ником разговаривали в марте и общались в Индиан-Уэллсе. Он очень хотел сделать всё возможное, чтобы вернуться в команду и играть за Австралию на Кубке Дэвиса.
Безусловно, он не играл в Австрии в прошлом году из-за проблем со здоровьем. У него были трудности и в начале этого сезона. Но для себя он сразу всё решил, а я получил сообщение: «Приятель, я хочу вернуться в команду», — приводит слова Хьюитта Tennis 365.
Помимо Кирьоса на финал Кубка Дэвиса от Австралии заявлены Алекс де Минор, Джон Миллман, Джордан Томпсон и Джон Пирс.
Австралия попала в группу D вместе с Бельгией и Колумбией.
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