Рублёв и Хачанов выбыли из розыгрыша турнира в Вене в парном разряде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв в первом круге турнира в Вене в парном разряде уступили американцу Радживу Раму и британцу Джо Солсбери со счётом 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.
Рублёв и Хачанов на двоих выполнили четыре эйса и совершили 4 двойные ошибки. Россияне реализовали 1 брейк-пойнт из 4. Рам и Солсбери, которые на турнире посеяны под четвёртым номером, выполнили 6 эйсов. Двойных ошибок они не допустили вовсе. При этом американо-британский дуэт смог реализовать 2 брейк-пойнта из 6.
Напомним, Рублёв и Хачанов вместе с Даниилом Медведевым и Евгением Донским вошли в заявку сборной России на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса.
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