Определилась 1-я теннисистка, потерявшая шансы на выход в полуфинал «Элит Трофи»

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в своём стартовом матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Элисе дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.
Вчера, 22 октября, Саккари в рамках группы «Роза» проиграла Арине Соболенко из Беларуси. Таким образом, Мария стала первой теннисисткой, которая лишилась шансов на выход в полуфинал соревнований. Мертенс и Соболенко в очной встрече определят, кто из них выйдет из группы.
Турнир в Чжухае завершится 27 октября. В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.
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