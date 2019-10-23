19-летняя украинка Ястремская с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в своём стартовом матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
19-летняя уроженка Одессы 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Векич 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
Вчера, 22 октября, Векич проиграла голландке Кики Бертенс. Таким образом, хорватка лишилась шансов на выход в полуфинал соревнований. Ястремская и Бертенс в очной встрече определят, кто из них выйдет из группы «Азалия».
Турнир в Чжухае завершится 27 октября. В прошлом году чемпионкой «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.
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