Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

19-летняя украинка Ястремская с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»

19-летняя украинка Ястремская с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в своём стартовом матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

19-летняя уроженка Одессы 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Векич 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Вчера, 22 октября, Векич проиграла голландке Кики Бертенс. Таким образом, хорватка лишилась шансов на выход в полуфинал соревнований. Ястремская и Бертенс в очной встрече определят, кто из них выйдет из группы «Азалия».

Турнир в Чжухае завершится 27 октября. В прошлом году чемпионкой «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Чжухай. Группа Азалия
23 октября 2019, среда. 12:15 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2  
7 8 		6  
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019