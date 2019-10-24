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Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вене, продлив победную серию

Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вене, продлив победную серию
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия). В матче второго круга он обыграл представителя Южной Кореи Чхуна Хёна (SR) со счётом 6:4, 6:2. Россиянин уступает по показателю личных встреч — 1-3.

Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Рублёв 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету корейского теннисиста 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 созданный брейк-пойнт, который ему не удалось реализовать.

За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с третьим сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшим Григора Димитрова из Болгарии со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Победная серия Андрея Рублёва, начавшаяся на «ВТБ Кубке Кремля», насчитывает семь матчей.

Вена. 2-й круг
24 октября 2019, четверг. 18:00 МСК
Чхун Хён
139
Южная Корея
Чхун Хён
Ч. Хён
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
22
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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