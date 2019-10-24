Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вене, продлив победную серию

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия). В матче второго круга он обыграл представителя Южной Кореи Чхуна Хёна (SR) со счётом 6:4, 6:2. Россиянин уступает по показателю личных встреч — 1-3.



Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Рублёв 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету корейского теннисиста 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 созданный брейк-пойнт, который ему не удалось реализовать.



За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с третьим сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшим Григора Димитрова из Болгарии со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).



Победная серия Андрея Рублёва, начавшаяся на «ВТБ Кубке Кремля», насчитывает семь матчей.