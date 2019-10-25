Тим выиграл 30 розыгрышей на своей подаче подряд в матче с Вердаско в Вене

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим, посеянный на турнире в Вене (Австрия) под первым номером, продемонстрировал впечатляющую игру на своей подаче в матче второго круга с испанцем Фернандо Вердаско – 3:6, 6:3, 6:2.



Хозяин кортов не оставил сопернику шансов на приёме во втором сете, выиграв все 20 розыгрышей. В начале третьего сета Тим продолжил уверенно подавать и набрал ещё 10 очков подряд. Во втором гейме испанец всё же сумел выиграть розыгрыш на приёме, который оказался для него единственным в решающем сете. После этого Тим взял ещё 13 очков подряд на своей подаче и довёл дело до победы.



За выход в полуфинал соревнований категории ATP 500 в Вене австриец поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, обыгравшим представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.