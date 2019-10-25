Чжэн Сайсай проиграла, но вышла в полуфинал «Элит Трофи». Всё решил один гейм

Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла китаянку Чжэн Сайсай в матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

15-я ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету китаянки, занимающей 40-ю строчку в рейтинге WTA, ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



Мартич, Чжэн Сайсай и американка Мэдисон Кис завершили групповой этап, выиграв по одному матчу и потерпев по одному поражению. Разница сетов у теннисисток также оказалась одинаковой — по 2:2. Первое место по разнице геймов заняла китаянка (19:18), она и вышла в полуфинал. Второй стала Мартич (19:19), третьей — Кис (18:19).



В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.