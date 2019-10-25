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Чжэн Сайсай проиграла, но вышла в полуфинал «Элит Трофи». Всё решил один гейм

Чжэн Сайсай проиграла, но вышла в полуфинал «Элит Трофи». Всё решил один гейм
Теннис / WTA 0

Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла китаянку Чжэн Сайсай в матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

15-я ракетка мира трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету китаянки, занимающей 40-ю строчку в рейтинге WTA, ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Мартич, Чжэн Сайсай и американка Мэдисон Кис завершили групповой этап, выиграв по одному матчу и потерпев по одному поражению. Разница сетов у теннисисток также оказалась одинаковой — по 2:2. Первое место по разнице геймов заняла китаянка (19:18), она и вышла в полуфинал. Второй стала Мартич (19:19), третьей — Кис (18:19).

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Орхидея
25 октября 2019, пятница. 12:40 МСК
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
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