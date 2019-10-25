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Барти получила автомобиль за победу в чемпионской гонке

Барти получила автомобиль за победу в чемпионской гонке
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей чемпионской гонки WTA, сообщает официальный сайт тура. Первая ракетка мира набрала 6476 очков, у её ближайшей преследовательницы — чешки Каролина Плишковой 5135 баллов.

Благодаря успешному выступлению в сезоне Барти впервые квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября.

В 2019 году 23-летняя уроженка Ипсвича выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Майами и Бирмингеме.

«Для меня само по себе было честью попасть на Итоговый чемпионат, но первое место в гонке — это достижение, которым я невероятно горжусь. Это особенный турнир для меня. Я буду отчаянно бороться, чтобы завершить сезон завоеванием титула», — сказала Барти.

В подарок от спонсора Эшли получила автомобиль Porsche.

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