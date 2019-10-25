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Соболенко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал «Элит Трофи»

Соболенко обыграла Мертенс и вышла в полуфинал «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Беларуска Арина Соболенко выиграла второй матч в групповом этапе соревнований «Элит Трофи» и обеспечила себе выход в полуфинал турнира. В упорной борьбе она обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:4, 3:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. В активе Соболенко 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 брейка. Мертенс отметилась 5 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 4 реализованными брейк-пойнтами из 10.

Напомним, Соболенко и Мертенс являются партнёрами по выступлениям на парных турнирах. Их дуэт выиграл Открытый чемпионат США и отобрался на Итоговый турнир WTA, жеребьёвка которого состоялась сегодня.

Действующей чемпионкой «Элит Трофи» является нынешняя первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Чжухай. Группа Роза
25 октября 2019, пятница. 14:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
4 		6 5
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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