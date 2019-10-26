Надаль рассказал о возможном участии в ОИ-2020 в Токио
Второй номер рейтинга АТР испанец Рафаэль Надаль надеется, что здоровье позволит ему выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
«Олимпийские игры — это что-то особенное, с их напряжением и волнением, которые очень трудно объяснить. Я хотел бы поехать в Токио. Надеюсь, здоровье позволит мне это сделать.
Выстраиваю планы день за днём. Убежден, что именно такой подход помогает достигать вершин, и почти никогда не меняю эту точку зрения. Сейчас пытаюсь оправиться от небольшой травмы руки.
Тренируюсь всё реже и просто хочу закончить год как можно лучше. Вот о чём я думаю. Когда сезон завершится, мы будем строить планы на следующий год. Опять же, день за днём», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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