Соболенко вышла в финал «Элит Трофи», где сыграет с Бертенс
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в решающий матч соревнований «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). В полуфинальной встрече она выиграла у представительницы Чехии Каролины Муховой — 7:5, 7:6 (7:4).
Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Соболенко отметилась 1 эйсом, 7 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 8. На счету Муховой 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За главный трофей соревнований первая ракетка Беларуси поборется с десятой ракеткой мира из Нидерландов Кики Бертенс.
В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
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