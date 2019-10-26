Соболенко вышла в финал «Элит Трофи», где сыграет с Бертенс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в решающий матч соревнований «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). В полуфинальной встрече она выиграла у представительницы Чехии Каролины Муховой — 7:5, 7:6 (7:4).



Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Соболенко отметилась 1 эйсом, 7 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 8. На счету Муховой 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



За главный трофей соревнований первая ракетка Беларуси поборется с десятой ракеткой мира из Нидерландов Кики Бертенс.



В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.