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Соболенко — о полуфинальном матче «Элит Трофи»: нужно было терпеть

Соболенко — о полуфинальном матче «Элит Трофи»: нужно было терпеть
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свой полуфинальный матч на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), в котором она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову — 7:5, 7:6 (7:4).

«Я просто старалась держаться в игре — брать свою подачу и сделать брейк. Поначалу у меня всё получалось. Но потом подача разладилась, и уже мне пришлось отыгрываться.

Мне нужно было терпеть и оставаться сосредоточенной. Ведь в матч может повернуться в любую сторону. Сегодня у Муховой было несколько невынужденных ошибок, но она очень умный игрок – прекрасно использует слайс с бэкхенда, кручёный с форхенда и плоский удар слева.

Это был действительно отличный матч. Играть против таких девушек очень неудобно, хотя это не было сюрпризом для меня. Я готовилась к подобному, смотрела записи её поединков, и знала её сильные стороны», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

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