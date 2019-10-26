Де Минор на трёх тай-брейках одолел Опелку в полуфинале турнира в Базеле

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира категории АТР 500 в Базеле (Швейцария). В полуфинале де Минор, получивший «уайлд-кард» от организаторов, нанёс поражение американцу Райлли Опелке со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Де Минор 14 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 18. Опелка подал 26 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Де Минор в четвёртый раз обыграл Опелку в официальных матчах (4-0). Все встречи состоялись в 2019 году.

За титул де Минор сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся первый сеяный швейцарец Роджер Федерер и третья ракетка турнира Стефанос Циципас из Греции.