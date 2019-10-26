Шварцман не пустил Монфиса в финал турнира в Вене
Теннисист из Аргентины Диего Шварцман вышел в финал турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). В полуфинальном матче пятый сеяный Шварцман нанёс поражение четвёртой ракетке турнира французу Гаэлю Монфису со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Шварцман ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Монфис упустил 4 возможности взять подачу соперника.
Шварцман сравнял счёт в противостоянии с Монфисом в официальных матчах — 2-2.
За титул турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия) Шварцман сыграет с хозяином корта — первым сеяным Домиником Тимом.
В 2018 году победителем турнира в Вене стал Кевин Андерсон из ЮАР, в финале обыгравший японца Кея Нисикори – 6:3, 7:6 (7:3).
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