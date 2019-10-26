Федерер вышел в финал турнира в Базеле, обыграв Циципаса
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира категории АТР 500 в Базеле. В полуфинальной встрече первая ракетка соревнований Федерер нанёс поражение третьему сеяному, представителю Греции Стефаносу Циципасу, со счётом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Федерер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Циципас подал 4 эйса, трижды ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.
Счёт в личном противостоянии Федерера и Циципаса в официальных матчах стал 3-2 в пользу швейцарского теннисиста.
За титул домашнего турнира категории АТР 500 Федерер сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором, получившим «уайлд-кард» от организаторов.
- 26 октября 2019
-
20:07
-
19:40
-
18:31
-
18:04
-
17:25
-
17:00
-
15:36
-
15:20
-
14:58
-
14:54
-
14:05
-
13:59
-
12:41
-
11:50
-
11:06
-
10:11
-
09:56
-
09:19
-
00:57
-
00:30
-
00:07
- 25 октября 2019
-
23:22
-
22:15
-
21:23
-
20:55
-
20:25
-
19:31
-
18:51
-
18:06
-
17:45
-
17:14
-
17:05
-
16:35
-
15:38
-
15:20
Партнерский контент