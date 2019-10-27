Соболенко завоевала третий титул в сезоне и поднимется на 11-е место в рейтинге

Представительница Беларуси Арина Соболенко в финале соревнований «Элит Трофи» одолела Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 6:4, 6:2. Она выиграла третий турнир в сезоне.
В 2019 году уроженка Минска все свои титулы завоевала в Китае. В общей сложности это четвёртый из пяти её одиночных трофеев WTA, выигранных в этой стране. В этом сезоне Соболенко в Китае победила в 17 матчах из 19, а в остальном мире — в 23 встречах из 43. В рейтинге WTA Арина поднимется с 14-го на 11-е место.
Теперь 21-летняя спортсменка из Чжухая поедет в Шэньчжэнь, где сегодня, 27 октября, начинается основной итоговый турнир WTA. Там она в паре с бельгийкой Элисе Мертенс посеяна под первым номером в парном разряде.
В 2018 году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала австралийка Эшли Барти.
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