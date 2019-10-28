Хингис: не представляю, что Клейстерс сейчас обыграет, например, Соболенко

Экс первая ракетка мира, многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Хингис прокомментировала возвращение в профессиональный спорт бельгийки Ким Клейстерс.



«Лично я не представляю, что Ким выйдет на корт и обыграет условную Соболенко или Андрееску, других теннисисток, которые квалифицировались на Итоговый турнир. В любом случае ей будут попадаться теннисистки такого калибра, тем более на старте турниров», — цитирует Хингис теннисный журналист Рим Абули в своём «твиттере».



Напомним, Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).



В профессиональном туре 36-летняя Ким не выступала с 2012 года.

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