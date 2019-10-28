Бенчич: перед Кубком Кремля я уже перестала верить в квалификацию на Итоговый

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала свою дебютную квалификацию на Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне (Китай).



«В какой-то момент это стало для меня главной целью. Уже отобравшись, я испытала огромное облегчение. Понимаете, у меня были шансы, которыми я не воспользовалась. Старалась хорошо выступить в Китае и Линце, но не вышло. Тогда я перестала верить в успех, практически смирилась, что поеду на турнир «Элит Трофи» вместо WTA Finals.



В Москве у меня был последний шанс, и я им воспользовалась. Мои старания окупились, реальное облегчение, правда», — цитирует Бенчич Tennis World USA.



Напомним, швейцарка завоевала путёвку на Итоговый турнир WTA благодаря победе на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Cвой дебютный матч на WTA Finals Белинда проиграла первой ракетке мира Эшли Барти — 7:5, 1:6, 2:6.

Бенчич: Бертенс надеялась, что я проиграю и не поеду на Итоговый турнир WTA