Бенчич выиграла у Квитовой на Итоговом чемпионате WTA

Представительница Чехии Петра Квитова во втором матче на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 3:6, 6:1, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

Квитова выполнила 8 эйсов, 10 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. В активе её соперницы 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 сделанных брейков.

Квитова на групповом этапе уступила во второй игре подряд. В активе Бенчич на текущий момент одна победа и одно поражение.

Ранее в Красной группе австралийка Эшли Барти со счётом 6:3, 3:6, 4:6 проиграла Кики Бертенс из Нидерландов, которая заменила японку Наоми Осаку.

Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.