Украинка Свитолина стала победительницей Пурпурной группы на Итоговом чемпионате
Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам второго тура обеспечила себе первое место в Пурпурной группе на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). На старте соревнований она обыграла чешку Каролину Плишкову, а сегодня, 30 октября, оказалась сильнее представительницы Румынии Симоны Халеп. В обеих встречах уроженка Одессы выиграла в двух сетах.
Канадка Бьянка Андрееску, в первом туре проигравшая Халеп, а во втором снявшаяся в ходе матча с Плишковой, потеряла шансы на выход из группы. 1 ноября Симона и Каролина в очной встрече определят, кто из них займёт вторую строчку.
Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
Свитолина победила Халеп и стала первой полуфиналисткой Итогового чемпионата WTA
Андрееску снялась с матча с Плишковой на Итоговом чемпионате WTA
Читайте также
- 30 октября 2019
-
16:51
-
16:42
-
16:32
-
15:51
-
15:39
-
15:20
-
15:12
-
14:44
-
14:14
-
14:08
-
13:50
-
13:11
-
12:29
-
11:36
-
11:12
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:24
-
10:02
-
09:59
-
09:21
-
09:05
-
08:21
-
00:55
-
00:13
- 29 октября 2019
-
23:50
-
22:19
-
21:27
-
19:57
-
19:01
-
18:29
-
18:23
-
17:23
-
16:54
Партнерский контент