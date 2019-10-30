Украинка Свитолина стала победительницей Пурпурной группы на Итоговом чемпионате

Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам второго тура обеспечила себе первое место в Пурпурной группе на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). На старте соревнований она обыграла чешку Каролину Плишкову, а сегодня, 30 октября, оказалась сильнее представительницы Румынии Симоны Халеп. В обеих встречах уроженка Одессы выиграла в двух сетах.

Канадка Бьянка Андрееску, в первом туре проигравшая Халеп, а во втором снявшаяся в ходе матча с Плишковой, потеряла шансы на выход из группы. 1 ноября Симона и Каролина в очной встрече определят, кто из них займёт вторую строчку.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Свитолина победила Халеп и стала первой полуфиналисткой Итогового чемпионата WTA