Джокович рассказал, как относится к Медведеву

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выделил тройку сильнейших российских теннисистов. Уроженец Белграда отметил игру Марата Сафина, Николая Давыденко и Даниила Медведева.

«Трудный выбор. Я бы назвал троих ребят. Хорошие друзья и хорошие игроки. Сафин был одним из тех, за кем я наблюдал, когда рос. Мы много тренировались вместе, когда я был моложе. Он всегда был для меня примером для подражания.

Давыденко? Мы часто играли друг против друга на разных турнирах. Его скорость невероятна, немногие игроки обладают той скоростью, что была у Давыденко. Наконец, Медведев – один из тех, кто добился фантастического прогресса, особенно в этом году. Я знаю его уже несколько лет, мы тренируемся вместе в Монте-Карло, Кане, на Лазурном побережье. Мы часто видимся. Я очень уважаю Медведева, он упорно работает и заслужил свой успех», – приводит слова Джоковича Eurosport.