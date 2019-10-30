Надаль в третьем круге «Мастерса» в Париже сыграет с Вавринкой

Во втором раунде «Мастерса» в Париже испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, взял верх над французом Адрианом Маннарино со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

Вторая ракетка мира выполнил 8 эйсов, не ошибался на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. В активе Маннарино 13 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного сделанного брейка. В личных встречах Рафаэль ведёт — 2-0.

Следующим соперником Надаля станет швейцарец Стэн Вавринка, который во втором круге одолел хорвата Марина Чилича (16).

Россиянин Карен Хачанов выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом сезоне соревнования завершатся 3 ноября.