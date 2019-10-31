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Зверев стал седьмым участником Итогового чемпионата ATP

Зверев стал седьмым участником Итогового чемпионата ATP
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев стал седьмым участником Итогового чемпионата ATP, который пройдёт с 11 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания), сообщает официальный сайт тура. Ранее право выступить на этих соревнованиях завоевали испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим и представитель Греции Стефанос Циципас.

Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата ATP.

«Я очень рад, что третий год подряд квалифицировался на Итоговый чемпионат. Завоевание титула в прошлом году стало пока вершиной моей карьеры. У меня остались прекрасные воспоминания об арене O2», — сказал Зверев.

В 2019 году Александр выиграл турнир в Женеве.

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