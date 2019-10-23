А. Зверев: мне надо прочистить мозги

Немец Александр Зверев прокомментировал поражение от американца Тейлора Фритца в первом круге турнира в Базеле со счётом 6:7 (7:9), 4:6.
«С такой игрой и в таком психологическом состоянии я никого не обыграю. Я очень расстроен, но в большей степени из-за своего состояния, а не из-за результата. Обычно я наслаждаюсь пребыванием на корте, трудными моментами, борьбой. Но в этот раз ничего подобного не было. Я отправлюсь домой на несколько дней и прочищу мозги.
В матче с Фритцем я был уставшим и не мог сохранять концентрацию. Это было странное ощущение. Теперь я постараюсь хорошо выступить в Париже и, надеюсь, смогу попасть на Итоговый турнир", — цитирует Зверева Tennis 365.
За выход в четвертьфинал Фритц поспорит с австралийцем Алексом де Минором.
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