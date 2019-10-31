Плишкова: знала, что Андрееску вызовет физио — она в каждом матче это делает

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала тот факт, что Бьянка Андрееску не сумела доиграть их матч группового этапа WTA Finals.



«Не знаю, насколько серьёзно повреждение Бьянки, но я была готова к тому, что она вызовет физиотерапевта в ходе матча. Она в каждой игре так поступает, поэтому для меня это не стало удивлением и в нашей встрече.



Впрочем, я не знала, что у неё всё плохо. Мне очень жаль, что всё случилось именно так», — цитирует Плишкову теннисный журналист Рим Абулейл в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что Бьянка примет окончательное решение о продолжении борьбы на Итоговом чемпионате WTA после того, как сделает МРТ. В заключительном матче группового этапа ей предстоит встреча с украинкой Элиной Свитолиной.

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